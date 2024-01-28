«الصحة العربي» يستعرض قيادة الإمارات للابتكار الصحي

تستعرض الدورة التاسعة والأربعون لمعرض الصحة العربي 2024، قيادة الإمارات لمستقبل الابتكار الصحي، وذلك خلال انطلاق فعالياتها صباح اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وتتواصل إلى 1 فبراير المقبل، بمشاركة محلية وعالمية واسعة.

وتقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، خلال المشاركة في المعرض، حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار ((صحة الإمارات))، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.

وتشهد منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض، الكشف عن سلسلة من المشاريع والمبادرات الرائدة، التي تسهم بتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية، ونظم المعلومات الصحية، والربط بين الصحة والمناخ، وغيرها من المشاريع الريادية، والتي تشمل لوحة بيانات لتعزيز قدرات مركز الطوارئ والأزمات، ومنصة رقمية لإدارة المسارات المهنية للمتخصصين في الرعاية الصحية، ومشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري، وتحديث تطبيق الحصن، ومنصة للبحوث الصحية، ومستجدات برنامج ((حياة)) للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديث منصة ((تطمين)) لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استدامة تنافسية الدولة ومكانتها الريادية، التي ترتكز على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة في المجال الصحي، تمثل هدفاً استراتيجياً محورياً، يحرص القطاع الصحي على ترسيخه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع، حيث حققت الدولة نجاحاً مشهوداً لها دولياً، مستندة على بنية تحتية صحية متطورة، وتشريعات مرنة وكوادر مؤهلة ومدربة.

وأشار معاليه إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، تمثل محطة سنوية بارزة على مستوى المنطقة والعالم، تستعرض فيها الوزارة مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص، أحدث المشاريع والبرامج والمبادرات الصحية، التي تتواءم مع الاستراتيجيات الحكومية، وتطلعات ((رؤية نحن الإمارات 2031))، وأهداف الوزارة، لتعزيز الاستدامة الصحية وجودة الحياة، وذلك من خلال حوكمة منظومة صحية وقائية متكاملة، وتعزيز استجابتها لتغير المناخ، بالعمل على تطوير سياسات وتشريعات رائدة، وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة، تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

تفوق إماراتي

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يعكس تفوق دولة الإمارات في أحد أهم المجالات الحيوية، وهو مجال الصحة، كما يُظهر التطور المتسارع والتحولات المتوالية والطفرات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سواء في تشريعاته ونظمه، أو منشآته الأكثر تطوراً، أو تقنياته الحديثة والذكية، أو علومه وأبحاثه المتقدمة، أو خبراته الطبية وكوادره المتميزة التي يزخر بها. وأكد أن دولة الإمارات لها وجودها وحضورها القوي على الساحة الصحية الدولية، التي حققت فيها التنافسية، وقدمت من خلالها نموذجها الصحي الفريد من نوعه، الذي يُعد نتاجاً طبيعياً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة التي تمثل أساس كل نجاح في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الكتبي إلى أن هيئة الصحة بدبي، ترى في معرض ومؤتمر الصحة العربي، العديد من الفرص المهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض ما وصلت إليه دبي على وجه التحديد من تقدم في منظومة الرعاية الصحية، ومستقبل هذه المنظومة، والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، ومن بينها استدامة الصحة، والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.

تعزيز التعاون

وقال منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: ((أثبتت التحديات الصحية التي واجهها العالم على مدى الأعوام الماضية، والفرص التي انبثقت من هذه التحديات، أن الرعاية الصحية هي مسؤولية عالمية مشتركة، ولا يمكن حصرها في إطار بلد أو نظام صحي معين.

وأضاف: نستعد من خلال الوجود في معرض الصحة العربي، إلى تسليط الضوء على الدور الهام والفرص لحشد الجهود العالمية، وتعزيز أطر التعاون من أجل تحقيق نظم رعاية صحية مستدامة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، ومستعدة لمواصلة الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم)).

وأكد المنصوري أن الاستثمار في علوم الحياة وعلوم الجينوم والتكنولوجيا الصحية والطب الدقيق والبيانات الصحية، هي ملامح ترسم مستقبل الرعاية الصحية العالمية، حيث تتطلع أبوظبي لاستعراض منجزاتها في هذا الإطار، وتجربتها المتميزة في خدمة المجتمعات، ترسيخاً لمكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

حزمة متنوعة

وتزامناً مع انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن أحدث خدماتها للعلاج النفسي باستخدام الواقع الافتراضي، في إطار سعيها المتواصل نحو إحداث تطور نوعي في مجال الرعاية النفسية للمرضى، بما يسهم في بناء الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، انسجاماً مع ورؤية ((نحن الإمارات 2031))، وتوجهات الدولة الساعية إلى خدمة الإنسان كأولوية أولى.

وتحت شعار ((نبتكر لصحتكم.. نتميز بكم))، تشارك المؤسسة بحزمة متنوعة من المشاريع الصحية النوعية الأخرى، التي تتضمن جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي آفيير، والتطور في رحلة علاج رجفان القلب الأذيني، وتطبيق التعرف إلى السكتات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق تخطيط كهربائية الدماغ بالذكاء الاصطناعي.

وأفاد عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رئيس لجنة معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، أن المؤسسة تواصل مشاركتها الفاعلة والمؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال المشاريع المبتكرة التي تعلن عنها سنوياً، حيث تشارك في دورة هذا العام بـ 27 مشروعاً وتقنية صحية ذكية، ستسهم جميعها في تحقيق مستهدفات المؤسسة، والوصول إلى رعاية صحية مستدامة وشاملة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي.

الصحة النفسية

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرص المؤسسة على تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع، ومعالجة أبرز المشاكل النفسية التي تواجههم، لافتاً إلى الإعلان عن أحدث خدماتها النفسية، والمتمثلة في العلاج النفسي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، والتي سيتم تطبيقها خلال النصف الثاني من 2024 في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة، حيث يعتبر مختبر الواقع الافتراضي للعلاج النفسي، أحد الأدوات التقنية الذكية الحديثة التي تعمل المؤسسة على تنفيذها، حيث تعد المؤسسة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تدخل هذا العلاج.

وأضاف أن المتغيرات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية المتسارعة، أوجدت العديد من التحديات النفسية التي يجب مواجهتها بطرق علمية وتقنيات حديثة، موضحاً أن تقنية العلاج النفسي بالواقع الافتراضي، ستسهم في توفير العلاج للعديد من المشاكل النفسية، كالإدمان الإلكتروني وغيره، الذي يصيب العديد من الأطفال واليافعين والشباب، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الارتقاء بجودة الصحة النفسية في المجتمعات، لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعّالة في دفع عجلة النمو المستدام.

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