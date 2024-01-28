«استشاري الشارقة» يجيز مشروع الرد على خطاب افتتاح المجلس

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعمال جلسته الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، المشروع المقدم من قبل اللجنة المشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بمقره برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، حيث تلت العضوة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، مقرر اللجنة المشكلة، مشروع خطاب الرد الذي شكله المجلس برئاسة حليمة حميد العويس، وعضوية رؤساء لجان المجلس الاستشاري الدائمة ومقرريها، وصادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة، وأكد رئيس المجلس أنه سيتم رفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

احتياجات المواطنين

وأشار الخطاب في محتواه إلى أهمية مواصلة الجهود للاهتمام بالأسر والمجتمع، وسعي المجلس لمواصلة دوره في تلمس احتياجات المواطنين ودفع مسيرة العمل الوطني، مؤكداً أن نهج حاكم الشارقة، فيما وجَّه به، سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة، والإسهام في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث لفت الخطاب إلى التأكيد على مشاركة المجلس لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة من أهمية النظر في مستوى المعيشة الكافي وتصميم سلم الرواتب والمعاشات بطريقة تلبي احتياجات الأسر المواطنة، وأن مراعاة تكاليف الحياة المختلفة تسهم بشكل كبير في ضمان أن المواطنين يستطيعون العيش بكرامة وراحة وطمأنينة.

أكد الخطاب أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة في ظل تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من مباشرة أعماله التشريعية والرقابية والتأكيد على مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين مع الدوائر الحكومية.

وأشاد الخطاب الذي أقره أعضاء وعضوات المجلس برؤية حاكم الشارقة وفهمه العميق لتفاوت احتياجات شرائح المجتمع، واتخاذ إجراءات محددة لكل فئة يبرز الرؤية الاجتماعية الشاملة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر الاهتمام بتوفير المساعدة للمواطنين من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

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