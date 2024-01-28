منح جائزة الإمارات لعام 2024 لـ «الصحة السعودية»

منح المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الصحة العالمية خلال اختتام اجتماعاته 27 يناير الجاري في جنيف، جائزة مؤسسة الإمارات الصحية لعام 2024 وقدرها 40 ألف دولار (147 ألف درهم)، للنظام الوطني لتسجيل الوفيات بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك تقديراً لخدماتها المتميزة في إيجاد نظام صحي متقدم لتسجيل الوفيات على مستوى المملكة.

واجتمعت لجنة الاختيار التابعة لمؤسسة الصحة في الإمارات على هامش اجتماعات المجلس في دورته الرابعة والخمسين 22 يناير الجاري، ونظرت في الترشيحات الثمانية المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على الجائزة، بالإضافة إلى استعراض التعليقات الفنية لمدير البرنامج على الترشيحات، ومن ثم قررت اللجنة بالإجماع أن تقترح على المجلس التنفيذي منح الجائزة للنظام الوطني لتسجيل الوفيات بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية واعتمادها من قبل الجمعية العامة للمنظمة خلال اجتماعها الـ 76 في مايو المقبل في جنيف بسويسرا.

وتأسست جائزة مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة عام 1993 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتمنح الجائزة للأفراد أو المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمة بارزة في التنمية الصحية منذ الترويج للاستراتيجية العالمية لتحقيق الصحة للجميع بحلول عام 2000، وفقاً للنظام الأساسي للجائزة، وتهدف الجائزة إلى مكافأة العمل المتميز في مجال التنمية الصحية الذي تم إنجازه بالفعل والذي امتد إلى ما هو أبعد من مجرد الواجبات العادية.

وتشجع جائزة الإمارات الصحية على المساهمة في صياغة وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية بنجاح من أجل الصحة للجميع، وتعزيز وتحقيق إنجازات كبيرة في تطوير برامج صحية معينة، المساهمة في زيادة كفاءة وإدارة النظم الصحية، تطوير السياسات والتشريعات والأخلاقيات الصحية، في إطار الرعاية الصحية الأولية وإيجاد برامج مبتكرة للوصول إلى الفئات السكانية المحرومة اجتماعياً وجغرافياً، إلى جانب الجهود الابتكارية في تدريب وتعليم العاملين الصحيين في مجال الرعاية الصحية الأولية، والجهود الناجحة والفعالة في إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والإدارة وتقييم برامج الرعاية الصحية الأولية.

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