اختتام مختبر الابتكار لمبادرة «ود» العالمية بمشاركة 30 خبيراً

اختتم مختبر الابتكار لمبادرة ((ود)) العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، فعالياته التي استمرت على مدى 5 أيام بمشاركة أكثر من 30 خبيراً ومتخصصاً محلياً وعالمياً، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وعملت المبادرة، التي تقودها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على تحديد أبرز تحديات تنمية الطفولة المبكرة واستشراف الحلول وتطوير نماذج مبتكرة ليتم دراسة جدواها واختبارها على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي.

وشددت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مبادرة ((ود)) على أهمية معالجة هذه النماذج والحلول الواعدة التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي لمواجهة التحديات التنموية لقطاع الطفولة المبكرة.

وقالت معاليها: ((نجحت مبادرة ود العالمية في استقطاب نخبة رائدة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات والمجالات الذين خاضوا العديد من جلسات العصف الذهني والتجارب والنقاشات لتحديد التحديات الجذرية للطفولة المبكرة استناداً إلى محاور المبادرة الثلاثة المتمثلة بالتربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة ما يعكس التزامنا في ضمان بيئة مستدامة وصحية وداعمة للأطفال تمكنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم والنمو؛ فأطفالنا هم قادة المستقبل)).

وأشارت إلى أن مخرجات مختبر الابتكار ليست سوى بداية الطريق في مسيرتنا في مبادرة ود؛ فالنماذج الأولية التي تم إعدادها من قبل الخبراء تمثل حجر الأساس لخلق منظور مختلف ومبتكر لتنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي والإمارات عموماً وصولاً إلى العالمية.

وأعربت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن أهمية جمع الخبراء المحليين والعالميين في مختبر الابتكار، مؤكدة أن استقطاب الخبراء المحليين والعالميين من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث يعزز جهود تطوير أفضل الحلول الشاملة والمستدامة التي تعزز بناء الجسور بين جميع الأطراف بهدف تحسين جودة ورفاهية حياة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

وارتكزت فعاليات اليوم الأول لمختبر الابتكار على بناء أسس واضحة للخبراء المشاركين حول المبادرة لتمكينهم من فهم أعمق لرؤية وأهداف مبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة.

وكان اليوم الثاني مخصصاً لقيام الخبراء المشاركين بزيارات ميدانية إلى المدارس المحلية ومناطق اللعب المخصصة ومراكز الرعاية الصحية، والمراكز والمتاحف الثقافية والأنشطة التراثية، ما أتاح لهم فرصة التعرف بشكل أفضل على السلوكيات والعادات والروابط الاجتماعية والثقافية للمجتمع الإماراتي.

تطوير المخرجات

وفي اليوم الرابع، قام المشاركون بتطوير مخرجاتهم بشكل فعال واستكملوا بناء أفكارهم المبدعة، ثم عملوا بعد ذلك على تطوير النماذج الأولية من خلال بناء مجسم من الورق يمثل رؤيتهم وقاموا بعدها باختبار هذه المخرجات مع المستخدمين والشركاء المشاركين في المختبر.

وقام المشاركون خلال اليوم الخامس والأخير، بتقديم نماذج الحلول المبتكرة تناولت المشاريع والمبادرات التي تم استعراضها من قبل المشاركين لاختيار ما سيتم تطبيقه على أرض الواقع قبل انعقاد منتدى ود في أكتوبر المقبل.

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