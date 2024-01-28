سعود بن صقر وأولياء العهود والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والنعيمي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عمر بن طالب القاسمي إلى كريمة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما أن ينعما بحياة أسرية سعيدة ملؤها المحبة والألفة والمودة، وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد برأس الخيمة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، كما حضر الحفل عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.

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