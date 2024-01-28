حرة مطار الشارقة تجذب «توكاي أوبتيكال» اليابانية لصناعة العدسات الطبية

استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة ((توكاي أوبتيكال)) اليابانية المتخصصة في صناعة العدسات الطبية، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. وبموجب المذكرة، قامت شركة ((توكاي أوبتيكال)) باستئجار مستودع بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 4,300 قدم مربعة.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وشركة ((توكاي أوبتيكال)) اليابانية في مقر الهيئة بحضور سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وكيرت لوريدان، الرئيس التنفيذي لشركة ((توكاي أوبتيكس)) في بلجيكا، وأحد مالكي أسهم شركة ((توكاي أوبتيكال)) في اليابان، وذلك بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين.

وجاء انضمام شركة ((توكاي أوبتيكال)) اليابانية، التي تأسست في العام 1939 وتمتلك أكثر من 1,100 موظف في مجموعة الشركة حول العالم، إلى المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، لتكون قاعدة تنطلق منها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعتبر شركة ((توكاي أوبتيكال)) ضمن قائمة أفضل 5 مصنعي عدسات طبية حول العالم.

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