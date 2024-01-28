خطط نمو وتطوير طموحة لـ«جلوبال فارما» للصناعات الدوائية

زار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركة ((جلوبال فارما))، إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة والمملوكة لـ((دبي للاستثمار))، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمعاليه في منشآت القطاع الصناعي في الدولة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع لتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز نموها وتنافسيتها، وخاصةً في المجالات الحيوية وذات الأولوية، ومنها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة.

خطط التطوير

واستمع الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق، إلى خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، كبير المسؤولين التنفيذيين في ((دبي للاستثمار)) رئيس مجلس إدارة ((جلوبال فارما))، الذي قدم شرحاً عن واقع الشركة وخططها وطموحاتها المستقبلية في القطاع الدوائي، كما اطلع الوفد على خطط تطوير منشآت الشركة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع، إضافة إلى جهود الشركة في المجالات العلاجية بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاع الصحي وفق أعلى معايير الجودة.

وتعرف الزوار إلى جهود ((جلوبال فارما)) للدخول في شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إماراتية وإقليمية ودولية، ومنها الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة ضمن مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية، بما يواكب مستجدات القطاع الدوائي ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

ريادة إماراتية

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: ((تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة، شهد القطاع الصناعي في الدولة تطوراً مهماً في السنوات الماضية، ما عزز إسهامه في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، ورسخ مكانة الدولة وجهةً إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية)).

وأضاف: ((ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتنافسية القطاع، نحرص على القيام بجولات ميدانية للاطلاع على تطور ونمو الشركات الصناعية في الدولة، وتمثل شركة جلوبال فارما نموذجاً إماراتياً متميزاً في الصناعات الدوائية من ناحية جودة وموثوقية وتنافسية منتجاتها التي يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم)).

وقال: ((تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى دعم نمو الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير أعمالها، والاستفادة من المزايا التنافسية في الدولة، وجذب الاستثمارات، ودعم مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية، وسعدت اليوم بالاطلاع على تجربة جلوبال فارما في النمو والابتكار، ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلية)).

وقال خالد بن كلبان: تشرفنا زيارة الدكتور سلطان الجابر لمنشأة جلوبال فارما التي تُعد واحدة من أعرق شركات الأدوية التي أسست قبل أكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة فتبرز التعاون المستمر بين مجموعة شركات دبي للاستثمار والحكومة، وتشكل هذه الشراكة عنصر تمكين لدفع قطاع الأدوية في الإمارات إلى آفاق ومستويات جديدة.

وانطلاقاً من موقعها مسهِماً فعالاً في ((الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة)) التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلتزم شركة جلوبال فارما استكشاف فرص للشراكة والتعاون من شأنها دعم وتعزيز نمو قطاع الأدوية في دولة الإمارات.

واطلع على خطط الشركة للتوسع إقليمياً ودولياً، إذ تمتلك حصة كبيرة من المبيعات في المنطقة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وشهدت الشركة نمواً بنسبة 100% في خمس السنوات الماضية ما يؤشر إلى نجاحاتها الكبيرة. وتعد ((جلوبال فارما)) ثاني أكبر شركة دوائية في الدولة وأول شركة دوائية تم إنشاؤها في إمارة دبي.

ضم الوفد الزائر عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، والدكتور راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وطارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المواصفات والتشريعات.

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