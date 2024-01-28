28 % نمو المعاملات الجمركية في عجمان

أكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، أن الدائرة بذلت جهوداً ملموسة في مختلف مجالات العمل الجمركي خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، حيث شهدت الواردات نمواً بنسبة بلغت 24 %.

كما تم إنجاز 87583 معاملة جمركية، بنسبة زيادة بلغت 28 %، وبلغ متوسط زمن التخليص الجمركي 33 دقيقة، بانخفاض بنسبة 31 %، وقد أسهمت تلك المبادرات والجهود في تسهيل حركة التجارة بصورة عامة، وتعزيز الأداء الجمركي.

جاء ذلك خلال احتفال الدائرة باليوم العالمي للجمارك - الذي يوافق 26 يناير كل عام - حيث جاءت فعاليات الاحتفال هذا العام تحت عنوان ((التمكين الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص))، بهدف تعزيز حماية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وشارك الشيخ محمد النعيمي، ومديرو الإدارات والموظفون في الاحتفال، الذي شهد جلسات حوارية ثرية، وفعاليات متنوعة. وأكد الشيخ محمد النعيمي، أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وعن تصميم والتزام الدائرة بالمضي قدماً في خطوات تحقيق الاستراتيجية الرقمية واستشراف المستقبل في مختلف جوانب العمل الجمركي، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مع توثيق روابط التواصل مع الشركاء.

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