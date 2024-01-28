إعلان خطة عمل «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» اليوم

تعلن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم رسمياً، إطلاق ((مركز أبوظبي الدولي للتحكيم)) (ArbitrateAD)، ليحلَّ محلَّ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة، اعتباراً من الخميس المقبل.

ويستمر مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في إدارة القضايا الجارية أمامه حتى تسويتها، بينما ينظر مركز أبوظبي الدولي للتحكيم القضايا الجديدة، ويتم إدارتها وفقاً للقواعد التحكيمية الجديدة.

ويتولى مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، مهام الإشراف على عمليات تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز، بينما تكون إدارة القضايا وقرارات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مستقلة تماماً عن مجلس إدارته.

وتنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح اليوم مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل عمل المركز رسمياً، ليعمل وفق هيكلية إدارية جديدة، وقوانين تحكيم متطوِّرة، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً إقليميةً وعالميةً لتسوية المنازعات التجارية، وفق معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية، مع تقديم الخدمات اللازمة لتسوية القضايا.

يحضر المؤتمر عبد الله المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأحمد القبيسي المدير العام لغرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء أول محكمة تحكيم تابعة للمركز.

الهيكل الإداري

كانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أعلنت الهيكل الإداري الجديد للمركز، حيث يشغل عبد الله المزروعي منصب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، ويتولى غاري بورن رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة ((ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور))، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وتتولى ماريا شديد الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، منصب رئيس محكمة التحكيم في المركز، وتشغل كريستين كامبل ويلسون الأمين العام السابق لمعهد التحكيم إس.سي.سي (معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم)، منصب المدير التنفيذي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.

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