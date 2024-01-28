العلوم الاجتماعية.. مكون مهمل في مساعي التطور والابتكار

تتطلب الوصفة الفعالة لكي يُصبح كيان ما قوة عُظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا، أكثر من مُجرد التفوّق في العلوم والتكنولوجيا. فثمّة مُكوِّن مُهمَل بإمكانه الربط بين استراتيجية البحث والتطوير لدولة ما.

وياللمُفاجأة، فوفقاً لتقرير نُشر الأسبوع الماضي عن أكاديمية العلوم الاجتماعية في المملكة المُتحدة، فالمُكوِّن الأساسي هو العلوم الاجتماعية. وحسبما وَرَد في التقرير، ففي ظل انشغال الحكومات بالتقنيات الجديدة البرَّاقة من ذكاء اصطناعي إلى اندماجٍ نوويّ، فإن قادتنا ليس لديهم سوى القليل لقوله حيال كيف يُمكن لكفاءة البلاد المعروفة عالمياً في العلوم الاجتماعية، والتي تشمل تخصصات متنوعة، مثل إدارة الأعمال والجغرافيا وعلم الاجتماع والإحصاء، المُساعدة في تشكيل مُستقبلنا.

لقد أدّى التركيز الاستثنائي على عامل الإثارة إلى ((خطر تحيُّز استراتيجية البحث والابتكار في المملكة المُتحدة وإغفال أجندة مُحكمة، وثرية، وطموحة بالقدر ذاته.. لمُعالجة أولويات المملكة المُتحدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

والتقرير مُصيب بالتأكيد. فهو يدعو إلى دور أكبر لـ ((سندريلا)) العلوم في البحث والابتكار، بما في ذلك استخدامه في مُراجعة الإنفاق لعام 2025، لاستهداف تمويلات أكثر للمشاريع مُتعددة التخصصات، وبعض التفكير الجاد من المكتب الحكومي المعني بالعلوم، ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك وَضع إطار عمل للعلوم الاجتماعية، يُشبه إطار عمل العلوم والتكنولوجيا المنشور أخيراً.

ومع ذلك، فإن ما ينقُص التقرير، هو فكرة طُرحت لأول مرة منذ أكثر من عِقد، وبرزت مرة أُخرى في المحادثات التي جَرَت خلال فعّالية نشر التقرير الذي أُقيمت الأسبوع الماضي في لندن: أنه على الحكومة تعيين كبير عُلماء اجتماع، ليعمل جنباً إلى جنب مع كبير مُستشاريها العلميين، وكبير الأطباء.

بالفعل، يُقدم موظفو الخدمة المدنية الأبحاث والمشورة الاجتماعية والسلوكية للوزراء، من خلال مسار يُعرف بالبحوث الاجتماعية الحكومية. لكن مع ذلك، قد يُساعد وجود كبير عُلماء اجتماع مُشترك بين الإدارات، في الحفاظ على إبقاء هذه التخصصات في المُقدمة بأذهان الوزراء.

وعَقَبت البروفيسورة سوزان ميتشي مُديرة مركز تغيير السلوك في كلية لندن الجامعية: ((أعتقد أن هذا المنصب سيكون مُفيدًا للغاية)). ولفتت إلى أنه لو كان هناك كبير علماء اجتماع ضمن فريق القيادة في 10 دوانينغ ستريت خلال فترة الجائحة، لكان من المُحتمل أن يُرفض مفهوم ((الإنهاك السلوكي))، الذي أَخَر الإغلاق الشامل، وساهم في زيادة عدد الوفيات التي كان من المُمكن تجنُبها في وقتٍ مُبكر.

هناك الكثير في التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان: ((إعادة تَصَوُّر وصفة البحث والابتكار))، تجعله يستحق أن نوصي بقراءته. وانطلاقًا من فكرة الطهي في العنوان، يصف التقرير العلوم الاجتماعية بأنها ((الصلصة السرية))، التي بإمكانها إبراز نكهة الأبحاث التكنولوجية المُتقدمة الغنية، بدلاً من إضافتها كفكرة لاحقة، حيث يتم فقط استدعاء عُلماء الاجتماع في اللحظات الأخيرة للمُساعدة في التبعات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية للتطورات المُستقبلية، مثل تعديل الجينوم.

إن هذه الجوانب الاجتماعية يجب أن تحظى بأهمية منذ البداية، إذ إنه حتى أكثر العلوم تطوراً، لا تستطيع مُجابهة مثل هذه التحديات بمُفردها. كما يشهد الانتشار الحالي لمرض الحصبة، فاللقاحات الفعّالة ليست ناجحة، إلا إذا اختار الناس أخذها. وهذا يتطلب مُعالجة قضايا مثل ارتياب العامة والمعلومات المُضللة.

ويتطلب ذلك وجود مُتخصصين مثل علماء الاجتماع والمُحاميين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس، جميع علماء الاجتماع الذين يدرسون الناس وتفاعُلاتهم مع الآخرين ومع العالم. ويقول إد بريدجز رئيس قسم الشؤون العامة والسياسات في الأكاديمية، إنهم لم يقدموا بعد التماسًا محددًا لتعيين كبير علماء اجتماع، لكن ((الفكرة طرحت في الماضي... وقد تكون شيئًا بإمكان الحكومة الجديدة، أيًا كان الفائز بالانتخابات، أخذه بعين الاعتبار))، مع العلم بأنه في عام 2011 طَرَح مجلس اللوردات هذه الفكرة، لكنها لم تُعتمد.

وهناك أيضاً سبب آخر يجعل المملكة المُتحدة بحاجة إلى نظرة بحثية تتجاوز الخطاب الذي يركز بشدة على العلوم. ومؤخراً، كتب ديفيد إدجيرتون، المؤرخ في جامعة كينجز كوليدج في لندن، أن انهيار شركة بريتيش فولت يكشف عن استراتيجية القوى العُظمي كغطرسة محكوم عليها بالفشل: ((لا يقتصر الأمر على مُبالغة تقدير قوة الابتكار في المملكة المُتحدة، بل إن نموذج التحوّل الوطني من خلال الابتكار.. قد طبق في المملكة المُتحدة لمدة 40 عامًا دون نجاح يُذكر)).

وقال إنه بدلًا من ذلك، يُمكن للقادة اعتماد نهج ((الاقتصاد التأسيسي))، الذي يُكثف التفكير على ((البنيات التحتية المُتعددة التي تدعم المعيشة اللائقة))، بما في ذلك: الغذاء والوظائف، والإسكان، والرعاية الصحية، والنقل. في هذا المُستقبل، تَقِل أهمية الإنجازات التكنولوجية الفائقة البرَّاقة، مُقارنةً بالخيارات السياسية المُستنيرة اجتماعيًا، التي من شأنها تحسين حياة الناس بشكلٍ ملموس.

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