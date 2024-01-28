ثورة الذكاء الاصطناعي تسبب «هلوسة» لبعض المستثمرين

يثير مستثمرون لامعون جدد في فضاء رأس المال الاستثماري، يُطلق عليهم اختصاراً اسم ((مانغ))، جلبة كبيرة في وادي السيليكون.

فقد صارت ((مايكروسوفت)) و((أمازون)) و((إنفيديا)) و((غوغل))، وهي أربع من الشركات الأمريكية الخمس الكبرى من حيث القيمة السوقية، المستثمرين المهيمنين على أبرز الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وبذلك، أزاحت هذه الشركات عن طريقها مستثمري رأس المال المغامر التقليديين، الكائنين في طريق ((ساند رود))، ممن يظنون أنفسهم الأوسع علماً بكيفية تمويل المستقبل.

ومن بين هذا الرباعي المخيف، قامت ((مايكروسوفت)) بأكبر الرهانات، حيث استثمرت 13 مليار دولار في ((أوبن إيه آي))، وتدعم أيضاً ((إنفلكشن إيه آي)). وكثّفت كل من ((أمازون)) و((غوغل)) من استثماراتهما في ((أنثروبك))، التي أسسها موظفون سابقون لدى ((أوبن إيه آي)). أما ((إنفيديا))، فقد دعمت ((إنفلكشن إيه آي)) و((داتا بريكس)) و((كوهير))، كما شاركت ((غوغل)) الاستثمار في كل من ((هاغينغ فيس)) و((رنواي)).

وتشير تقديرات أبورف أغراوال، الشريك في شركة ألتيميتر للاستثمار، إلى مشاركة مستثمري ((مانغ)) (مايكروسوفت - أمازون - انفيديا - غوغل)، في صفقات استثمار بشركات ناشئة متخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، بقيمة 23 مليار دولار، خلال العام الماضي، ما يشكّل نحو 30 % من الإجمالي. ومع ذلك، وحسب إشارة أغراوال، فهذه الاستثمارات استراتيجية، بالنسبة لـ ((مانغ))، مثلما هي مالية.

ويبدو استعراض العضلات المالي هذا مقلقاً لبعض من المستثمرين التقليديين في رأس المال المغامر. اتجه بيل غورلي، الشريك لدى ((بنشمارك))، في الأسبوع الماضي، إلى منصة ((إكس))، للإشارة إلى أن ((مانغ)) ربما وجدوا طريقة جديدة لكي ((يعززوا إيراداتهم))، ورجح: ((علينا توقع فوضى هائلة في النهاية)).

ومثلما توحي تعليقات غورلي، فصفقات الاستثمار هذه أكثر غموضاً مما تبدو في الوهلة الأولى. وفي حين تتمثل النية المُعلنة من ورائها في تسريع الابتكار والمنافسة، لكن ارتباط ((مايكروسوفت)) بـ ((أوبن إيه آي))، أسفر عن تمحيص الجهات التنظيمية، لبيان ما إذا كان يشكّل اندماجاً. ويثير هذا التركز الأكبر لقوى الشركات، مخاطر تشكيل رأسمال فكري منيع ومجمع حوسبي في مجال الذكاء الاصطناعي.

من ناحية، ليس ثمّة جديد في استثمار الشركات الكبيرة في تلك الناشئة، ودأبت أعمال رأس المال المغامر على فعل هذا طيلة سنوات. وفي ما مضى، كانت شركات التكنولوجيا، مثل ((سيسكو)) و((إنتل)) و((بالانتير)) نشطة في هذا المجال. وفي 2009، أطلقت ((غوغل)) شركة ((غوغل فنتشرز))، باعتبارها شركة مستقلة، تحصصت في رأس المال المغامر، ثم أعادت تسميتها بـ ((جي في))، ولديها أكثر من 400 شركة في محفظتها، وتدير أصولاً بنحو 8 مليارات دولار.

ومع ذلك، فالمجموعة الأخيرة من الاستثمارات التي ضختها شركات ((مانغ)) ليست مجرد حسابات مالية بحتة، ولا تنطوي دائماً على مشاركة مباشرة في الأسهم. حيث تنطوي أيضاً على نية الوصول إلى خبرات تكنولوجية، والفوز بالعملاء، وكذلك اعتراض سبيل المنافسين. وطوّعت ((مايكروسوفت)) تكنولوجيا ((أوبن إيه آي)) في خدماتها للبرمجيات.

وباعتبارهم لاعبين كباراً في مجال الحوسبة السحابية، ضخت ((مايكروسوفت)) و((أمازون)) و((غوغل)) خدمات حوسبية في بعض الحالات بدلاً من المال. ومن أجل عقد صفقاتها، أتاحت ((إنفيديا)) وحدات معالجة رسومية شحيحة، تعد ضرورية لتشغيل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان بإمكان شركات التكنولوجيا الكبيرة شراء هذه الشركات الناشئة بكل سهولة في وقت ماضي. وكما يشير أغراوال، فهي لا تعاني أيضاً نقصاً في المال. حيث تمكن مستثمرو ((مانغ)) من الحصول على أرباح تشغيلية بقيمة 276 مليار دولار في 2023، ووجهوا نفقات رأسمالية بقيمة 108 مليارات دولار. ومع ذلك، يرغب مؤيدو مكافحة الاحتكار بواشنطن، في كبح جماح تضخم حجم شركات التكنولوجيا الكبيرة.

ويعني هذا أن هذه الاستثمارات الهائلة، قد تُعتبر مراوغة تنظيمية، حيث تعمل كبرى شركات التكنولوجيا، فعلياً، على الاحتفاظ بعملائها، مع تعزيز إيراداتها في الوقت ذاته. وتُجري الجهات التنظيمية بالفعل تحقيقات في ما إذا كانت بعض شركات الحوسبة السحابية تمارس وظيفة ((فندق كاليفورنيا))، أي تفرض رسوم ((خروج)) على المستخدمين، منعاً لهم من الانصراف.

وقد يرحب مستثمرو رأس المال المغامر الأوائل في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي يستثمر فيها ((مانغ))، بالإمكانات الإضافية، والتقييمات التي تقدمها كبرى شركات التكنولوجيا. لكنهم قد يتساءلون عن كيفية تخارجهم من استثماراتهم، بالنظر إلى كونهم شديدي الارتباط بمستثمري ((مانغ))، وإلا سينتهي أمرهم.

وفي الوقت الراهن، يشجّع الحماس بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي، الباحثين الرائدين، على الاستقالة من وظائفهم لدى كبرى شركات التكنولوجيا، لتأسيس شركاتهم الخاصة، مع علمهم بقدرتهم على اجتذاب أموال رأس المال المغامر بكل سهولة.

وتُعد ميسترال الفرنسية مثالاً جيداً لذلك، حيث قام بتأسيسها ثلاثة من الموظفين السابقين لدى ((غوغل)) و((ميتا))، وحازت بالفعل الكثير من اهتمام الحضور في دافوس. وما زالت شركات رأس المال الغامر المتحمسة، تدأب على مطاردة الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف تطبيق التكنولوجيا في مجالات متنوعة.

وفي هذا الصدد، أخبرني ألبرت فينغر، الشريك الإداري في ((يونيون سكوير فنتشرز)): ((لم نخترع تكنولوجيا عظيمة بعد، دون المرور بدورة من الحماس الكبير)). إن مستثمري ((مانغ)) يستهدفون السيطرة على القمم البارزة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، لكن ما زال المستثمرين يعتقدون بجود الكثير من الفرص في البقاع المنخفضة المشمسة. ولن نعرف مدى هلوستهم جميعهم، إلا عند انفجار الفقاعة.

الكاتب مؤسس ((سيفتد))، وهو موقع مدعوم من ((فايننشال تايمز)) يهتم بالشركات الناشئة الأوروبية

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