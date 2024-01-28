احتفالات الأسهم لا تنفي تسلل التوتر إلى المتفائلين الأكثر حماساً

تقيم الأسواق المالية حفلاً، لكن الدعوات لجميع المدعوين يبدو أنها ضلت طريقها في البريد. وسجل مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيس، ((ستاندرد آند بورز 500))، مستوى مرتفعاً قياسياً منذ أيام، ليقفز من جديد إلى أعلى مستوياته التي بلغها قبل عامين.

واختتم المؤشر تداولات الاثنين الماضي عند مستوى مرتفع قياسي جديد. وحدث ما ربما تعلمه بالفعل يوم الأربعاء أيضاً. إذن، نحن على شفا سوق تصاعدية، مع ارتفاع بنسبة 20 % عن المستويات المنخفضة الأخيرة.

وعادة ما تكون مثل هذه اللحظات ملائمة للاحتفال. فها هي الرأسمالية تتألق أمام أعينكم! وحان وقت قطف ما تفيض به من ثمار كثيرة لذلك، انضم ((يو بي إس)) لإدارة الاستثمارات إلى المغتبطين، ورفع، في مذكرة لعملائه، الرقم المستهدف للمؤشر خلال العام الجاري إلى 5.000 نقطة، بزيادة قدرها 3 % عن توقعاته السابقة التي اخترقها المؤشر بالفعل.

وقالت سوليتا مارسيللي، كبيرة مسؤولي الاستثمار المتخصصة في شؤون الأمريكتين لدى ((يو بي إس)) لإدارة الثروات: ((في حين ما تثير أعلى المستويات على الإطلاق مخاوف من بلوغ الأسواق ذروتها، فإن تحليلاتنا تشير إلى أن كثيراً من أوجه القلق عادة ما تكون غير مبررة))، متابعة: ((الصعود الحالي ما زال أمامه مجال للاستمرار)).

وتبدو السوابق التاريخية واعدة، حيث ذكر ((يو بي إس)) أن البيانات المستقاة من الستين عاماً الماضية تشير إلى اتباع المؤشر أنماطاً نموذجية كلما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، ويحقق مكاسب قدرها 12 % في المتوسط خلال عام واحد، و23 % في عامين، و39 % على مدى ثلاثة أعوام. علاوة على ذلك، تميل السوق إلى التمسك بالمستوى القياسي لدى بلوغه، ما يعني أن ((تكلفة انتظار التراجع قد تكون كبيرة للغاية)).

لكن القلق ينسل حتى إلى المتفائلين الأكثر حماساً. فقد تحدث إد يارديني، المحلل المخضرم، الذي حدد مستهدفاً لنهاية العام لمؤشر ((إس آند بي 500)) عند 5.400 نقطة، من 4.890 نقطة أو نحو ذلك حالياً، عن ((انهيار)) في أسهم التكنولوجيا، مشيراً إلى علامات على ((طفرة لا عقلانية)).

أما فريق الأصول المتعددة لدى ((إتش إس بي سي))، الذي عادة ما يكون مبتهجاً، فقد حذر من أن ((الشقوق واضحة))، وأن مطاردة السوق في رحلة صعودها من مستوياتها الحالية محفوف بالمخاطر.

ويتمثل أحد أسباب القلق في أن المكاسب المسجلة منذ الربع الأخير من العام الماضي سريعة للغاية، بصورة لا تبعث على الطمأنينة. والمثبط الأكبر هو أن هذه المستويات القياسية مزيفة قليلاً، لكونها تحدث منفردة. فما زال مؤشر ((راسل 2000)) للشركات الأصغر يسجل مستويات أقل من الذروة التي بلغها في 2021 بنحو 20 %، وهو منخفض بنسبة 1.2 % حتى الآن هذا العام.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، كان ارتفاع الأسهم الأوروبية بمقدار 0.8 % فقط. كذلك، فقد استنفدت أسواق السندات زخم مكاسبها. لذلك، فإن المكاسب الإجمالية التي حققها مؤشر ((إس آند بي))، مائلة نحو أكبر العناصر المكونة له، وهي مجموعة أسهم التكنولوجيا الكبيرة التي تعرف باسم ((السبعة الرائعين)).

لذا، كما شهدنا في 2023، تقوم السبعة الرائعون، وهي ((أبل)) و((أمازون)) و((ألفابيت)) و((إنفيديا)) و((تسلا)) و((ميتا)) و((مايكروسوفت))، بالحمل الأكبر، أو غالبيتها على الأقل.

وعلى النقيض، تبدو النسخة متساوية الأوزان من ((إس آند بي)) التي لا تتحيز لأكبر العناصر المكونة له، متراجعة طفيفاً حتى الآن هذا العام. وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها، وهي بالتأكيد ليست ظاهرة جديدة كلياً. لكنها تطرح الكثير من التحديات.

لقد علمنا أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بنسبة 3.1% في العام الماضي، لكن يتمثل أحد هذه التحديات في أنا لا نعلم حقاً ما إن كان سيتمكن من تحقيق معجزة تفادي الوقوع في ركود جسيم. فحال وقوع مثل هذا الركود، يرى سيزار بيريز رويز، كبير مسؤولي الاستثمار لدى ((بيكتيت ويلث مانجمنت))، أن ((هذه الأسهم ستكون في طليعة المنخفضين، حيث سيبيع الناس ما يحتفظون به)).

ثمة مشكلة أخرى، وهي أن قليلاً منا ممن هم في دوائر السوق يحبون الأفلام على ما يبدو. لكن لحسن الحظ، لدينا أمثال ديفيد كوستين، كبير الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في الأسهم الأمريكية لدى ((غولدمان ساكس))، لكي يصحح مسارنا.

فقد طرح كوستين سؤالاً على نحو 200 من مديري الصناديق الذين احتشدوا في البهو الضخم للمصرف بلندن خلال حدث في وقت مبكر من الشهر الجاري: ((هل يعلم أحد من أين جاء هذا الاسم؟ السبعة الرائعون أو العظماء السبعة؟)).

أومأ الجميع حينها برؤوسهم، إذ يعلم الجميع أنه اسم فيلم أنتج عام 1960 شارك في بطولته يول براينر وستيف ماكوين، اللذين قادا أبطالاً مدججين بالأسلحة في التوجه إلى قرية مكسيكية لحمايتها من العصابات (حسناً، لقد بحثت عن ذلك في ((غوغل))).

لكن المشكلة، حسبما لفت كوستين، تتمثل في ((مقتل أربعة من العظماء السبعة في نهاية الفيلم)). هنا صدرت ضحكات مرتبكة من الحضور. وبالنسبة لهذا العام، قال كوستين: ((إما أن تأخذوا السبعة أو الحقل نفسه))، في إشارة إلى 493 شركة أخرى في المؤشر.

وأضاف: ((لنأخذ الحقل)). يعتقد كوستين أن المؤشر يتجه صوب 5.100 نقطة بحلول نهاية العام الجاري. لكن افتراض حدوث ذلك سريعاً وعلى نحو مباشر، دون مساعدة من أسهم كبيرة أخرى في المؤشر، سيكون رهاناً غير مضمون النتائج.

فقد انخفض سعر أحد أسهم الرائعين السبعة بالفعل، وهو ((تسلا))، بأكثر من 20 % منذ نهاية العام الماضي، وتعد أرباح الربع الرابع الكئيبة، المعلنة هذا الأسبوع، مبررة للحذر. وأطاحت هذه الخسارة بـ 240 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، وهي قيمة مكافئة لـ ((كوكا كولا)) بأكملها.

لقد أخفى الأداء المفعم بالحيوية لبقية أسهم ((السبعة الرائعين)) هذا الضرر، وهو برهان على مخاطر التركيز. ويدرك مديرو الصناديق تماماً مدى السرعة التي قد يتغير بها هذا الاتجاه المهتاج ظاهرياً، لا سيما في ضوء المخاطر التنظيمية التي تحيق بكبرى شركات التكنولوجيا.

قد لا يتذكرون أن الكثير من السبعة الرائعين لاقوا مصيراً محتوماً في نهاية الفيلم الكلاسيكي، لكنهم حكماء بما يكفي لمعرفة أن الكثير من أهالي القرية الأبرياء قضوا كذلك خلال تبادل إطلاق النيران.

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