ساكسو بنك يتوقع تقلبات جديدة وفرصاً كبيرة في الأسهم 2024

يشغل أسواق الأسهم سؤال رئيسي واحد هو: هل سيشهد عام 2024 ركوداً اقتصادياً؟ على المستثمرين التركيز على السلع الأساسية وأسهم شركات الأمن السيبراني والدفاع، بالإضافة إلى أسهم الشركات البريطانية والأوروبية، والابتعاد عن أسهم الشركات الأمريكية العملاقة.

وقال بيتر غارنري، رئيس شؤون استراتيجيات الأسهم في ساكسو بنك، شكلت المرونة الاقتصادية السمة الرئيسية للأسهم في عام 2023. وعلى الرغم من أن جميع الظروف كانت مؤهلة لحدوث الركود في ظل أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقود عدة. إلا أن السياسة المالية الأمريكية غير المسبوقة، والاندفاعة التي أطلقتها الكفاءة المذهلة لتشات جبي بي تي ساعدت الاقتصاد الأمريكي على تجنب الركود ودفعت أسهم شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة. في حين يظل احتمال حدوث ركود اقتصادي الشاغل الرئيسي للأسواق، في ظل ثاني أطول فترة خالية من الركود بعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها منذ عام 1978.

تحديات

يؤكد احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، الذي يرى المحللون الاقتصاديون أن احتمال حدوثه هو 50 %، على التحديات التي تواجه المستثمرين نتيجة الغموض الذي يكتنف عام 2024. حيث لا تزال توجهات السياسة الصينية أيضاً تفتقر إلى الوضوح. ويعتبر أداء أسواق الأسهم، من منظور تاريخي، إيجابياً في الغالب في الأشهر التي تلت أول خفض لسعر الفائدة الفيدرالي، لذلك فإن التوقعات الحالية لخفض أسعار الفائدة في السوق لا تنذر بالخطر.

وعن الأسهم الرئيسية التي يجب مراقبتها في عام 2024، قال بيتر غارنري، شكل العام الماضي عاماً آخر من الأداء المخيب للآمال للأسهم الصينية، وذلك بالمقارنة مع الدول التي نجحت في جذب سلاسل التوريد التي بدأت تبتعد عن الصين بشكل متزايد. حيث من المتوقع أن يستمر تفضيل أسواق الأسهم الناشئة لهذه الدول وهي: الهند والمكسيك والبرازيل وفيتنام، على الصين. من اللافت للنظر تراجع أداء الأسهم الصينية في الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى بنسبة 44 % تقريباً بالدولار منذ أوائل عام 2018.

زيادة الاستثمارات وما زلنا نشهد في كل أصناف الأسهم زيادة في الاستثمارات في قطاع السلع التي لا تزال تشهد ارتفاعاً مستمراً مدعوماً بالتوسع الحضري الكبير على مستوى العالم، واستثمارات التحول الأخضر، والتراجع في العرض. كما من المرجح أن تستمر أسهم شركات الأمن السيبراني والدفاع في الاستفادة من استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم. وفي حال تسرعت الأسواق بالرهان على المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، فقد تشهد أسهم التحول الأخضر، التي عانت عبر كل أنواعها من الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية والهيدروجين، انتعاشاً لفترة قصيرة.

السبع الكبار

لا شك أن العام الماضي سيدرج في كتب التاريخ باعتباره عام التقلبات في السوق. حيث ارتفعت أسهم الشركات السبع الكبرى (آبل ومايكروسوفت وألفابت وآمازون وإنفيديا وميتا وتسلا) بنسبة 104 % لهذا العام، مع تصاعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي التوليدي. حيث شهدت مؤشرات ناسداك 100 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً بنسبة 53 و 25 و 12 % على التوالي. في حين تراجع مؤشر راسل 2000 فعلياً منذ بداية العام حتى أواخر أكتوبر 2023 قبل أن يتأثر السوق بتوقعات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لعام 2024.

ويشهد سوق الأسهم الأمريكية، نتيجة لذلك، تركيزاً كبيراً للاستثمارات في عدد قليل من الشركات هو الأعلى، أو يقارب أن يكون الأعلى، في المئة عام الماضية. وهنا مكمن الخطر. حيث لا يمكن أن يستمر الأداء المتفوق ما لم تستحوذ هذه المجموعة الصغيرة من شركات التكنولوجيا الأمريكية على الاقتصاد بأكمله وتستمر في مواكبة التوقعات بتحقيق نمو كبير في عام 2024. كما أن التركيز المرتفع للمؤشر يجعل سوق الأسهم الأمريكية أكثر خطورة، حيث إن العوائد تتأثر بشكل متزايد بمجموعة صغيرة من عوامل الخطر التي يعتبر اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا واحدة منها. نصيحتنا الرئيسية في عام 2024 هي تجنب وضع استثمارات كبيرة في أسهم الشركات الأمريكية الكبرى.

عوائد حقيقية

ويتعارض الوضع في أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تماماً مع وضع الشركات السبع الكبرى، حيث إن تقييمات سوق الأسهم لا تعبر إلا عن 56 % من قيمتها الفعلية، وبفرق 28 % على أسواق الأسهم الأمريكية.

ونظراً لأننا لا نعتقد أن أرباح الأسهم في الولايات المتحدة ستكون أفضل بكثير من أرباح الأسهم أوروبا على المدى الطويل، فإننا نعتقد أن العوائد المتوقعة ستكون أعلى في الأسهم البريطانية والأوروبية. لذلك من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم في أوروبا وبريطانيا إقبالاً على الاستثمار على القطاعات الدفاعية، في حال حدوث تغيير في المعنويات أو تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

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