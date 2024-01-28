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«وول ستريت» في أسبوع الحسمقرارات الفيدرالي ونتائج العمالقة تحدد الاتجاهات الجديدة

1/28/2024 7:17:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتطلع المستثمرون في ((وول ستريت)) إلى أسبوع مليء بالتقارير والقرارات الاقتصادية المهمة، بداية من انتظار تعليقات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيجعل من الصعب اتخاذ أي قرارات جديدة قبيل وضوح الرؤية الجديدة للسياسة المالية، بالإضافة إلى تقارير سوق العمل، وأخيراً نتائج الشركات الكبرى، ومنها 5 شركات من عمالقة التكنولوجيا.

وقال جيم كريمر من شبكة ((سي إن بي سي))، يجب على المستثمر عدم القيام بأي شيء بنفسك، إلا إذا كنت قد اتخذت قرارك مسبقاً ولا تهتم بأدائك على المدى القصير.

وسيراقب المستثمرين خلال هذا الأسبوع نتائج كبرى الشركات، حيث تكشف اليوم الاثنين، شركة صناعة الصلب نوكور وشركة كليفلاند كليفس تقارير أرباحهما.

مايكروسوفت وألفابيت

وغداً سيكون بداية مارثون الكشف عن نتائج اثنين من عمالقة التكنولوجيا، حيث ينتظر المستثمرون نتائج كل من شركة فايزر، وجنرال موتورز، ومايكروسوفت، وألفابيت وستاربكس، و((أيه إم دي)).

وتتجه أيضاً أنظار المستثمرين إلى مبيعات مايكروسوفت من منتجات الذكاء الاصطناعي، وبيانات ((ألفابيت)) السحابية.

وبعد غدٍ يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسيبحث المستثمرون عن أدلة على استعداد المنظمة لخفض أسعار الفائدة إذا ظل التضخم تحت السيطرة.

كما ستعلن كل من ماستركارد، وبوينغ أربحهما في اليوم ذاته، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق ماستركارد نتائج أفضل من نظيرتها فيزا، فيما يتطلع المستثمرون إلى معرفة تكاليف الكوارث المتتالية لقطاع الطيران في الفترة الأخيرة.

ويوم الخميس المقبل تتجه الأنظار إلى تقارير النتائج من هانيويل وميرك، وعقب إغلاق السوق تكشف كل من أبل وأمازون وميتا عن أرقام الشركات، حيث يترقب المستثمرون معرفة تدفق إيرادات الإعلانات من ميتا وأمازون.

أما بالنسبة لشركة أبل فسوف ينتظر سماع إرشادات آيفون للربع المقبل وأي معلومات حول أعمال الشركة في الصين.

شيفرون وإكسون موبيل ويوم الجمعة سيهتم المستثمرون بنتائج شركة النفط العملاقة شيفرون وإكسون موبيل، وكذلك بيانات التوظيف.

وقال جيم كريمر إنه إذا لم يصل معدل البطالة إلى 4 % فلا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا خفض سعر الفائدة في مارس من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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