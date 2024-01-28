«يونايتد إيرلاينز» تستأنف رحلات بوينغ 737 ماكس 9

استأنفت شركة يونايتد إيرلاينز للطيران استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 في رحلات الركاب بعدما منحتها الجهات التنظيمية الأمريكية الضوء الأخضر عقب انفجار في مقصورة القيادة خلال تحليق إحدى رحلات ألاسكا إيرلاينز في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت يونايتد أن أولى رحلات ماكس 9 منذ السادس من يناير أقلعت من نيوآرك متجهة إلى لاس فيجاس في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) وعلى متنها 175 راكباً وطاقم من ستة أفراد. وتتوقع الشركة، ومقرها شيكاغو، تسيير بعض رحلات الركاب على متن طائرات ماكس 9.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية 171 طائرة بوينغ 737 طراز ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلاف الرحلات.

لكن الإدارة رفعت الأربعاء أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة، وقالت إن بوينغ لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.

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