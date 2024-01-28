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انطلاق رحلة أكبر سفينة سياحية في العالم

1/28/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت أكبر سفينة سياحية في العالم - والتي يعادل حجمها حجم 4 مجمعات سكنية تقريباً - رحلتها الأولى من ميناء ميامي بالولايات المتحدة. يصل طول السفينة ((آيكون أوف ذا سيز)) (أيقونة البحار) إلى نحو 365 متراً تقريباً من المقدمة إلى المؤخرة، وهي تابعة لشركة ((رويال كاريبيان)) التي يقع مقرها في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

تمت تسمية السفينة، التي تقوم بأول رحلة لها لمدة سبعة أيام، رسمياً الثلاثاء بمساعدة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي وزملائه في فريق إنتر ميامي.

وقال جيسون ليبرتي، رئيس مجموعة ((رويال كاريبيان)) ومديرها التنفيذي، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السفينة بمثابة ((تتويج لأكثر من 50 عاماً من الحلم والابتكار وتكريس الوقت لمهمتنا، من أجل تقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة)).

تنقسم السفينة إلى 8 مناطق تمتد عبر 20 طابقاً. وتضم 6 منزلقات مائية و7 حمامات سباحة وحلبة تزلج على الجليد ومسرحاً وأكثر من 40 مطعماً وقاعة.

ويمكن للسفينة أن تحمل ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى طاقم يضم 2350 فرداً.

ويتم تشغيلها بواسطة 6 محركات تعمل بالوقود المزدوج ويمكن تشغيلها بالغاز الطبيعي المسال وهو بديل للوقود، تقول الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية إنه يقلل من انبعاثات الكبريت والغازات الدفيئة.

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