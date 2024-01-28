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وفاة تيخادا مهاجم بنما السابق عن عمر 41 عاماً

1/28/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن اتحاد كرة القدم في بنما أن مهاجم المنتخب السابق لويس تيخادا (الماتادور)، الذي مثل بلاده في أكثر من 100 مباراة دولية، فارق الحياة اليوم الأحد عن عمر 41 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تيخادا كان يشارك في مباراة للنجوم المخضرمين في ضواحي مدينة بنما سيتي وسقط أرضا قبل نقله إلى عيادة لتلقي الرعاية الطبية، لكنه فارق الحياة.

ونعى اتحاد كرة القدم في بنما، تيخادا الذي لعب دورا بارزا في مساعدة المنتخب في التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم في نسخة 2018.

وقال الاتحاد في منشور بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي : "كان مقترنا بالتنمية وبكرة القدم في بلادنا. خالص تعازينا. لن ننساك أبدا يا ماتادور".

وخاض تيخادا 108 مباريات دولية ويتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 43 هدفا.

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