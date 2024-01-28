سلوكيات غريبة يقوم بها الإنسان أثناء النوم.. أشياء لايمكن توقعها

كثيراً ما نسمع أن هناك أشخاصاً يمشون أثناء النوم، لكن أوضحت دراسة أن هناك عادات غريبة يقوم بها الإنسان أثناء النوم.

وجمعت دراسة جديدة 10 أنواع مختلفة من "اضطرابات النوم"، بينها التحدث والمشي وتحريك اليدين والضحك أو البكاء والحركات العدوانية مثل الضرب والركل.

لكن الباحثين يقولون إن الأنشطة الأكثر غرابة أثناء النوم تشمل تناول الطعام، والتعامل مع الأشياء الحادة وحتى القيادة.

وقاد الدراسة الجديدة باحثون في جامعة Semmelweis في بودابست، ونشرت في مجلة علم الأعصاب السريري وفق روسيا اليوم.

وقالت المعدة الأولى، فيفيان كوريا: "إن الجلوس والنهوض من السرير والتجول هي أمور نموذجية فيما يسمى باضطرابات النوم التي تحدث في الغالب في مرحلة النوم العميق من دورة النوم. وفي هذه الحالة يكون الإنسان في حالة تأرجح بين النوم واليقظة. وقد يرتبط ذلك في بعض الأحيان بالتعامل مع الأشياء الحادة أو مغادرة المنزل أو القيادة. وقد يأكل الشخص نصف النائم".

وتختلف القيادة كحالة من خلل النوم عن ركوب السيارة أثناء الاستيقاظ والنوم أثناء القيادة، حيث ينهض الأفراد من السرير، ويخرجون إلى السيارة ويشغلون المحرك، كل ذلك بينما لا يزالون نائمين.

ووصفت أعمال العنف وحتى القتل أثناء النوم سابقا في الأدبيات الأكاديمية، وعلى الرغم من أنها نادرة نسبيا، إلا أنها تتعلق أيضا بالمساءلة.

وبحث الباحثون في مصطلحات مختلفة تتعلق بأنشطة النوم غير المقصودة على موقع "يوتيوب" بين يناير ويوليو 2022.

وبعد الحصول على 758 نتيجة أولية، اختاروا 224 مقطع فيديو لأشخاص يشاركون في أنشطة النوم غير المقصودة - 68 طفلا و40 مسنا و116 شابا.

وبشكل عام، كانت السلوكيات الثلاثة الأولى هي التحدث أثناء النوم (إما الجمل الكاملة أو الثرثرة)، والسلوكيات العاطفية مثل البكاء والضحك، والمشي أثناء النوم، وحركات اليد العشوائية.

وأظهر تحليل الأشخاص في مقاطع الفيديو أيضا أن كبار السن لديهم احتمالات أقل بكثير للمشي أثناء النوم مقارنة بالبالغين والأطفال.

لكن الذكور المسنين لديهم احتمالات 40 ضعفا مقارنة بالبالغين والأطفال لأداء حركات عدوانية في السرير.

وأظهر كبار السن سلوكيات عاطفية مثل البكاء بشكل أقل من البالغين.

وكانت السلوكيات الخطرة، مثل مغادرة المنزل أو القيادة أثناء النوم، أقل بشكل ملحوظ لدى كبار السن.

ويتحدث البالغون جملا كاملة أثناء النوم أكثر من الأطفال وكبار السن - ربما لأنه في هذه المرحلة من الحياة لدينا الكثير مما يشغل أذهاننا.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للحديث أثناء النوم غير واضح، إلا أنه قد يكون بسبب التوتر أو حالات الصحة العقلية، كما تدعي مؤسسة النوم.

وتكون اضطرابات النوم أقل شيوعا في مرحلة البلوغ (3 إلى 4%)، بل وأكثر ندرة في سن الشيخوخة.

ومع ذلك، فإن المصابين عادة ما يطلبون الرعاية الطبية بعد نوبات النوم الصعبة أو المؤلمة، والتي قد تكون قاتلة.

ويأمل الباحثون أن تؤدي نتائجهم إلى زيادة الوعي بعوامل الخطر المرتبطة بالعمر والجنس.

وعلى الرغم من أنهم يعترفون بالقيود المفروضة على مجرد دراسة مقاطع فيديو "يوتيوب"، مع عدم وجود بيانات ديموغرافية أو تاريخية، إلا أنهم يلجأون إلى طرق أكثر شمولا للدراسات المستقبلية.