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ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا

1/28/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج حتى 11 فبراير المقبل:

- 5 أهداف -إميليو نسوي (غينيا الاستوائية)

- 4 أهداف -جاسينتو مووندو دالا (أنغولا)، مصطفى محمد (مصر)

- 3 أهداف -بغداد بونجاح (الجزائر)، مابولولو (أنغولا)

- هدفان -برتران تراوريه (بوركينا فاسو)، محمد قدوس، جوردان أيو (غانا)، لاسين سينايوكو (مالي)، لامين كامارا (السنغال)، ثيما زواني (جنوب إفريقيا)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، محمد بايو (غينيا).

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