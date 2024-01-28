ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
في ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج حتى 11 فبراير المقبل:
- 5 أهداف -إميليو نسوي (غينيا الاستوائية)
- 4 أهداف -جاسينتو مووندو دالا (أنغولا)، مصطفى محمد (مصر)
- 3 أهداف -بغداد بونجاح (الجزائر)، مابولولو (أنغولا)
- هدفان -برتران تراوريه (بوركينا فاسو)، محمد قدوس، جوردان أيو (غانا)، لاسين سينايوكو (مالي)، لامين كامارا (السنغال)، ثيما زواني (جنوب إفريقيا)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، محمد بايو (غينيا).
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