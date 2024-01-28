هيئة الدواء المصرية تحذر من تناول الأدوية الخاصة بعلاج هشاشة العظام مع المياه المعدنية أو العصائر

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول الأدوية الخاصة بعلاج هشاشة العظام مع المياه المعدنية أو العصائر.

وقالت الهيئة في بيان تحذيري، مساء أمس السبت، إن تناول المياه المعدنية مع الأدوية من فئة "البيسفوسفونات" التي تمنع تآكل العظام، وتستخدم لعلاج هشاشتها، يضعف تأثيرها ولا يجعل الجسم قادراً على امتصاصها.

وأضافت أن هذه المجموعة تشمل عددًا من الأدوية التي يمكن تناولها بالفم مثل "الأليندرونيت" و"الرزيدرونيت" و"الإيباندرونيت"، والأدوية التي تحقن وريديًا مثل حمض "الزوليدرونك"، مشيرة إلى أنه في حالة إذا ما وصف الطبيب أحد أدوية البيسفوسفونات التي ينبغي تناولها عن طريق الفم فيجب تناول الدواء بطريقة صحيحة بما يضمن الحصول على الفائدة المرجوة منها.

ونصحت بتناول أدوية البيسفوسفونات على معدة فارغة صباحًا قبل تناول أي طعام أو شراب أو أي أدوية أخرى بحوالي 30 إلى 60 دقيقة، موضحة أنه يجب تناول الدواء مع كوب كبير من مياه الشرب العادية، وعدم استخدام المياه المعدنية، أو أي مشروبات أخرى كاللبن أو عصير البرتقال أو الشاي أو القهوة حتى لا يقل امتصاص الدواء.

كما نصحت بالحرص على الجلوس بشكل مستقيم، وتجنب النوم أو الاستلقاء لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تناول الدواء لتتجنب حدوث أي التهابات بالمريء.

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