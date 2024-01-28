إسرائيل تنفي إحراز تقدم في مفاوضات «الهدنة والأسرى»

نفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية ما تناقلته صحف أمريكية عن إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة ((حماس)). وقالت المصادر الإسرائيلية لـ((يسرائيل هيوم)) إن ما ((نشرته نيويورك تايمز عن تهيئة الظروف لصفقة تبادل إضافية، بعيد كل البعد عن الواقع)).



ونقل موقع ((واينت)) عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تقرير الصحيفة ((قد يعكس تفكيراً بالتمني من جانب الأمريكيين، أو محاولة لخلق مظهر الصفقة.

أتمنى لو كان ذلك صحيحاً، لكنه للأسف ليس كذلك)). وحسب المسؤولين، فإنه لا علم لإسرائيل بأي مرونة في موقف ((حماس))، التي تواصل الإصرار على وقف إطلاق النار كشرط للتوصل إلى اتفاق، والتي ((قد شددت مواقفها)).



وكانت صحيفة ((نيويورك تايمز)) ذكرت في تقرير لها أن إسرائيل و((حماس)) تقتربان من التوصل إلى اتفاق ترعاه الولايات المتحدة وقطر وغيرهما، حيث سيؤدي الاتفاق إلى وقف القتال لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من مئة مختطف إسرائيلي.



وكان مسؤولان كبيران في إدارة بايدن قالا إن المفاوضين الأمريكيين يحرزون تقدماً بشأن اتفاق محتمل على وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.



وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن الشروط الناشئة بالنسبة للصفقة التي لم يتم إبرامها بعد ستتم على مرحلتين، حيث ستطلق حركة حماس سراح النساء المتبقيات والمسنين والجرحى من الرهائن خلال مرحلة أولى مدتها 30 يوماً. وتدعو الصيغة أيضاً إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يأتي هذا فيما وصل رئيسا جهازي ((الموساد)) ديفيد بارنياع، و((الشاباك)) رونين بار، أمس، إلى باريس للمشاركة في لقاء رباعي، بجانب مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لمناقشة صفقة هدنة محتملة، وفقاً لصحيفة ((يسرائيل هايوم)) الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة مشاركة كل من رئيس الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن يسرائيل حسون، النائب السابق لرئيس جهاز ((الشاباك)) الإسرائيلي، أن رئيس ((حماس)) في غزة يحيى السنوار لن يقبل الإفراج عن جميع المحتجزين في الصفقة المرتقبة، قبل خروج الجيش الإسرائيلي من غزة. ويتواصل القتال العنيف في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 129 شخصاً خلال الليلة قبل الماضية، فيما تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات في مناطق مختلفة من القطاع ولا سيما خان يونس. وأكدت الوزارة أن 165 شخصاً قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي أمس، إن قواته الخاصة تواصل خوض ((معارك مكثفة)) في خان يونس جنوبي القطاع. وحذرت وزارة الصحة من أن المنشآت الطبية باتت على شفا الانهيار في مدينة خان يونس.



وقال سكان إن طائرات ودبابات إسرائيلية دكت مناطق في مدينة غزة شمالي القطاع أيضاً. وكان يمكن سماع دوي إطلاق نار واشتباكات في بيت لاهيا وجباليا القريبتين من مدينة غزة. وقال مسعفون فلسطينيون وسكان إن إسرائيل واصلت قصف المناطق المحيطة بالمستشفيين الرئيسين في خان يونس، ما أعاق جهود فرق الإغاثة للاستجابة لنداءات يائسة من محاصرين وسط القصف الإسرائيلي.

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