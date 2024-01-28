مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين بهجوم طائرة مسيرة على قاعدة التنف

(MENAFN
- Amman Net) قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرين، مساء اليوم الأحد، بهجوم مسيرة على قاعدة التنف داخل الحدود السورية.
من جانبه، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمحاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة.
وأضاف: سنواصل التزامنا بمكافحة الإرهاب وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا.
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