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مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين بهجوم طائرة مسيرة على قاعدة التنف

1/28/2024 7:10:15 PM
(MENAFN- Amman Net) قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرين، مساء اليوم الأحد، بهجوم مسيرة على قاعدة التنف داخل الحدود السورية.

من جانبه، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمحاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة.

وأضاف: سنواصل التزامنا بمكافحة الإرهاب وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا.

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