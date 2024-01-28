مبيضين: الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن

(MENAFN
- Amman Net) قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي للحكومة مهند مبيضين لـ”المملكة” الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.
وأوضح مبيضين لـ”المملكة” أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية قرب حدود سوريا.
ونقلت شبكة“سي إن إن”عن مسؤولين مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 24 في هجوم بالأردن قرب الحدود السورية.
وأضاف المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أميركيون في هجمات على مصالح أميركية منذ بدء الحرب على غزة.
وأكدت القيادة الوسطى الأميركية الهجوم، وقالت إنه تم بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة في شمال شرق الاردن.
من جهته قال الرئيس جو بايدن إن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.
وأضاف بايدن“سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها”.
وقال البنتاغون إن ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيد خطير.
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