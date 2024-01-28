مبيضين: الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن

MENAFN - Amman Net) قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي للحكومة مهند مبيضين لـ”المملكة” الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.

وأوضح مبيضين لـ”المملكة” أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية قرب حدود سوريا.

ونقلت شبكة“سي إن إن”عن مسؤولين مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 24 في هجوم بالأردن قرب الحدود السورية.

وأضاف المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أميركيون في هجمات على مصالح أميركية منذ بدء الحرب على غزة.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية الهجوم، وقالت إنه تم بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة في شمال شرق الاردن.

من جهته قال الرئيس جو بايدن إن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأضاف بايدن“سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها”.

وقال البنتاغون إن ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيد خطير.