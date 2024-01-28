عشرات الشهداء في غارات على غزة
التاريخ
1/28/2024 7:09:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد اكثر من 40 فلسطينيا وأصيب العشرات ، جراء غارات متواصلة على منازل وشقق سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتنفذ طائرات الاحتلال ومدفعيته منذ عدة ساعات أحزمة نارية على الأحياء الشمالية والغربية لمدينة غزة وعلى المحافظة الوسطى لقطاع غزة.
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