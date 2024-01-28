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عشرات الشهداء في غارات على غزة

1/28/2024 7:09:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد اكثر من 40 فلسطينيا وأصيب العشرات ، جراء غارات متواصلة على منازل وشقق سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتنفذ طائرات الاحتلال ومدفعيته منذ عدة ساعات أحزمة نارية على الأحياء الشمالية والغربية لمدينة غزة وعلى المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

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