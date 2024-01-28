البرلمان العربي: تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا كارثة إنسانية بحق غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من تشرين أول الماضي.
وأكد البرلمان، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسة للإمدادات في غزة.
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