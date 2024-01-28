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البرلمان العربي: تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا كارثة إنسانية بحق غزة

1/28/2024 7:09:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من تشرين أول الماضي.


وأكد البرلمان، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسة للإمدادات في غزة.

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