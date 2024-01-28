لجنة فلسطين بنقابة الأطباء تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت لجنة فلسطين في نقابة الأطباء الأردنية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني واستنكارها للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.
ودانت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، حرب الإبادة الجماعية التي تعملها الآلة الحربية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى تدمير المدارس والمساجد والبيوت والبنية التحتية.
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