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لجنة فلسطين بنقابة الأطباء تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

1/28/2024 7:09:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت لجنة فلسطين في نقابة الأطباء الأردنية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني واستنكارها للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.


ودانت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، حرب الإبادة الجماعية التي تعملها الآلة الحربية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى تدمير المدارس والمساجد والبيوت والبنية التحتية.

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