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نقابة الصيادلة تطلق حملة شتاء دافئ في غزة

1/28/2024 7:09:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت نقابة الصيادلة حملة "شتاء دافئ في غزة" لجمع تبرعات نقدية وعينية تشمل حرامات وفرشات وملابس شتويه ومستلزمات فصل الشتاء، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان صهيوني غاشم.


وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية بمد يد العون للأهل في قطاع غزة، فيما سيجري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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