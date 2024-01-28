نقابة الصيادلة تطلق حملة شتاء دافئ في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت نقابة الصيادلة حملة "شتاء دافئ في غزة" لجمع تبرعات نقدية وعينية تشمل حرامات وفرشات وملابس شتويه ومستلزمات فصل الشتاء، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان صهيوني غاشم.
وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية بمد يد العون للأهل في قطاع غزة، فيما سيجري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
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