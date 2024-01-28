قطر تطالب بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -طالبت قطر بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة دون عوائق، مع ضمان وصول مستويات كافية من الإمدادات.



وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، في تصريحات اليوم الأحد، إن عدد الشاحنات التي تعبر إلى قطاع غزة في الوقت الراهن تصل في بعض الأحيان إلى أقل من 100 شاحنة في اليوم الواحد، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بحجم احتياجات القطاع من الإمدادات والمساعدات العاجلة، مقارنة بعدد الشاحنات التي كانت تعبر المعبر قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، والتي تصل في المتوسط إلى ما بين 400 و 500 شاحنة يوميا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة