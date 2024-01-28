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الأردنية للطيران تعلن عن اسعار تفضيلية على تذاكر السفر الى جدة

1/28/2024 7:09:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً و خاصة على تذاكر السفر لجدة مؤكدة التزامها بتلبية رغبات المسافرين عبر خطوطها. وانها تسيير رحلتين أسبوعياً من والى جدة كل سبت وخميس.

كما اصبح الحجز متاح الآن لكل المسافرين الراغبين بالاستفادة من هذه الاسعار سواء كان سفرهم لغايات السياحة او العمل او الزيارة بالاضافة الى الراغبين باداء مناسك العمرة .

و اشارت الشركة انه بامكان جميع شركات السياحة و السفر مباشرة الحجز على هذه الرحلات من خلال انظمة الحجز العالمية ( Galileo / Amadeus / VRS ) او التواصل مباشرة مع الشركة و الحصول على اسعار تفضيلية ايضا.

وتاليا طرق الحجز التي اعلنتها الشركة الاردنية للطيران :

مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760
او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني :
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080

كما بامكانكم متابعة اخر اخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها :




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