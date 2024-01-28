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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في غزة

1/28/2024 7:09:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية مواجهتها واشتباكها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي .
وقالت سرايا القدس في بيان: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بمدينة خانيونس".
وقالت كتائب المجاهدين : "دك مجاهدونا قاعدة الطيران الصهيونية في رعيم بعدد من الصواريخ".
وقالت مصادر صحفية: "اشتباكات وقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم".

ونقلت وكالات أنباء، عن اشتباكات عنيفة في جباليا شمالي قطاع غزة وسط تحليق كثيف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

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