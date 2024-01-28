لبيد: مؤتمر الدعوة للاستيطان في غزة يضر بإسرائيل دوليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، الأحد، المؤتمر الذي عقده حزب "القوة اليهودية" المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمدينة القدس، للدعوة لإعادة الاستيطان في غزة وشمال الضفة الغربية .
وفي وقت سابق الأحد، نظم حزب "القوة اليهودية" مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر"، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردا على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول .
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