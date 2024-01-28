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لبيد: مؤتمر الدعوة للاستيطان في غزة يضر بإسرائيل دوليا

1/28/2024 7:09:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، الأحد، المؤتمر الذي عقده حزب "القوة اليهودية" المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمدينة القدس، للدعوة لإعادة الاستيطان في غزة وشمال الضفة الغربية .
وفي وقت سابق الأحد، نظم حزب "القوة اليهودية" مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر"، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردا على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول .

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