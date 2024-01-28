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وقف استقبال زوار تلفريك عجلون يوم الإثنين

1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ، توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غد الاثنين 29/1/2024 ، بسبب الظروف الجوية السائدة.
كما وتدعو المجموعة جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.

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