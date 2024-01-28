عملية جراحية نوعية في مستشفى الجامعة الاردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية، برئاسة استشاري جراحة المريء والمعدة، الدكتور محمد الطراونة، عملية جراحية نوعية لمريض أربعيني، تم خلالها استئصال ورم في الجزء الصدري من المريء باستخدام المنظار الجراحي.



وشارك في إجراء العملية، استشاريا التخدير والإنعاش الدكتور عبد الكريم العبادي، والدكتور خالد الزبن، واستشاري جراحة الجهاز الهضمي الدكتور محمد الرشدان.



وقال الدكتور الطراونة، إن إجراء هذا النوع من العمليات بالمنظار، يُعد من التطورات الهامّة في جراحة المريء؛ حيث أنه يقلل من فرص حدوث المضاعفات ويساعد على تقليل الألم والوقت اللازم للتعافي ما بعد الجراحة، مقارنة بالجراحات التقليدية التي تتطلب فتح جدار الصدر.

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