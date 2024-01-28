​ مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 بهجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 بهجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا
التاريخ
1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الانباء الاردنية عن CNN تصريحات مسؤولين حول مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا .
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