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​ مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 بهجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا

1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الانباء الاردنية عن CNN تصريحات مسؤولين حول مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا .

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