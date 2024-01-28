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الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل الهجوم على القوات الأميركية

1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي الحكومي مهند مبيضين إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن ، مشيرا أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الانباء الاردنية عن CNN تصريحات مسؤولين حول مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا .

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