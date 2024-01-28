الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل الهجوم على القوات الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي الحكومي مهند مبيضين إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن ، مشيرا أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.
وفي وقت سابق نقلت وكالة الانباء الاردنية عن CNN تصريحات مسؤولين حول مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا .
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