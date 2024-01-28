بايدن يعلق على الهجوم الذي وقع على القوات الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، إن الهجوم الذي وقع على القوات الأميركية، أسفر عن مقتل 3 عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.
وأضاف بايدن "سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها، وسنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب".
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