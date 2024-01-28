الاحتلال يعلن سحب لواءين من غزة
التاريخ
1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بأن جيش الاحتلال سحب اللواءين 4 و55 احتياط من قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن السبب في سحب اللواءين، يأتي في إطار“تقليص قوات الاحتياط بغزة”.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN28012024000208011052ID1107778560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.