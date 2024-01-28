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الاحتلال يعلن سحب لواءين من غزة

1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بأن جيش الاحتلال سحب اللواءين 4 و55 احتياط من قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن السبب في سحب اللواءين، يأتي في إطار“تقليص قوات الاحتياط بغزة”.

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