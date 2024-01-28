الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن طائراته الحربية قصفت مؤخرا "بنايات عسكرية ونقاط مراقبة ومواقع تابعة لحزب الله"، في مارفين والظاهرة وعيتا الشعب ومناطق أخرى من جنوب لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مقرا للعمليات والبنية التحتية لحزب الله في وقت سابق من الأحد، كما تمت مهاجمة عدد من الأهداف "التي كانت تشكل تهديدا في جنوب لبنان" بالمدفعية والدبابات، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في حسابه على منصة "إكس".
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