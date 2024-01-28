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الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن طائراته الحربية قصفت مؤخرا "بنايات عسكرية ونقاط مراقبة ومواقع تابعة لحزب الله"، في مارفين والظاهرة وعيتا الشعب ومناطق أخرى من جنوب لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مقرا للعمليات والبنية التحتية لحزب الله في وقت سابق من الأحد، كما تمت مهاجمة عدد من الأهداف "التي كانت تشكل تهديدا في جنوب لبنان" بالمدفعية والدبابات، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في حسابه على منصة "إكس".

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