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غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب إلا بـ(الضربة القاضية)

1/28/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر وزير الأمن في حكومة الكيان، يوآف غالانت، أن المفاوضات التي تجريها الحكومة "من أجل إطلاق سراح الرهائن" في إشارة إلى الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، تأتي "بفضل" العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي إلا بـ"الضربة القاضية".
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة التقى خلالها غالانت عناصر اللواء 11 (لواء مشاة احتياطي) الذين غادروا قطاع غزة المحاصر قبل أيام .

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