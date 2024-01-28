غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب إلا بـ(الضربة القاضية)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر وزير الأمن في حكومة الكيان، يوآف غالانت، أن المفاوضات التي تجريها الحكومة "من أجل إطلاق سراح الرهائن" في إشارة إلى الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، تأتي "بفضل" العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي إلا بـ"الضربة القاضية".
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة التقى خلالها غالانت عناصر اللواء 11 (لواء مشاة احتياطي) الذين غادروا قطاع غزة المحاصر قبل أيام .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN28012024000208011052ID1107778558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.