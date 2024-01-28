مستعمر يطلق الرصاص على راعي أغنام في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أطلق مستعمر اليوم الاحد، الرصاص على راعي اغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات للوكالة الرسمية، بأن مسؤول الامن عن مستعمرة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، اطلق الرصاص على المواطن ياسر موسى غزال وعلى قطيع اغنامه اثناء تواجده في منطقة بئر كيسان غرب القرية، دون أن يصاب يأيأي أحد.
وأضاف أن الاعتداءات على رعاة الأغنام تزايدت في الفترة الأخيرة، التي كان آخرها نفوق عدد من رؤوس الأغنام بعد سقوط صخور عليها من قبل مستعمرين.
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