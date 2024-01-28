مستعمر يطلق الرصاص على راعي أغنام في كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أطلق مستعمر اليوم الاحد، الرصاص على راعي اغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات للوكالة الرسمية، بأن مسؤول الامن عن مستعمرة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، اطلق الرصاص على المواطن ياسر موسى غزال وعلى قطيع اغنامه اثناء تواجده في منطقة بئر كيسان غرب القرية، دون أن يصاب يأيأي أحد.

وأضاف أن الاعتداءات على رعاة الأغنام تزايدت في الفترة الأخيرة، التي كان آخرها نفوق عدد من رؤوس الأغنام بعد سقوط صخور عليها من قبل مستعمرين.