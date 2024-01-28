شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، إثر قصف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين النازحين وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين خلال انتظارهم دخول المساعدات إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دوار الكويت في مدينة غزة، وأصيب عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشب حريق كبير بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي محيط أبراج القلعة في منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في الحي الجنوبي لمخيم لخان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا.



