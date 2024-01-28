Monday, 29 January 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حوسان غرب بيت لحم

1/28/2024 3:10:56 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأضاف أن القوات أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في منطقتي "وسط البلد" و"المطينة"

وأشار سباتين إلى أن
القرية تتعرض إلى اقتحامات متكررة واستفزازات للمواطنين.


MENAFN28012024000205011050ID1107778554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث