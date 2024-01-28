إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأضاف أن القوات أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في منطقتي "وسط البلد" و"المطينة"

وأشار سباتين إلى أن

القرية تتعرض إلى اقتحامات متكررة واستفزازات للمواطنين.



