إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.
وأضاف أن القوات أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في منطقتي "وسط البلد" و"المطينة"
وأشار سباتين إلى أن
القرية تتعرض إلى اقتحامات متكررة واستفزازات للمواطنين.
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