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غارات جوية وقصف مدفعي اسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

1/28/2024 3:10:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/قصف الطيران الحربي والمدفعية الاسرائيلية اليوم الاحد، عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات على بلدات الضهيرة، ومروحين، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين ومارون الراس. واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات مركبا، وكفر كلا ووادي سلوقي.


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