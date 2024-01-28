غارات جوية وقصف مدفعي اسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

غارات جوية وقصف مدفعي اسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان
التاريخ
1/28/2024 3:10:55 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/قصف الطيران الحربي والمدفعية الاسرائيلية اليوم الاحد، عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات على بلدات الضهيرة، ومروحين، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين ومارون الراس. واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات مركبا، وكفر كلا ووادي سلوقي.
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