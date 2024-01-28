الاحتلال يعتقل شابا من طوباس
التاريخ
1/28/2024 3:10:55 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز الحمرا
العسكري.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب عبيدة محمد دراغمة واستولى على مركبته الخاصة، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري.
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