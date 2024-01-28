الاحتلال يستولي على 154 دونما من أراضي ديراستيا وحارس بمحافظة سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على نحو 154 دونما من أراضي ديراستيا وحارس، بمحافظة سلفيت.
وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي السلمان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 154 دونما و127 مترا مربعا من أراضي بلدة ديراستيا في المنطقة المسماة "الشفطان"، ومن أراضي قرية حارس في المنطقة المسماة "البريج"، إلى الغرب من مستعمرة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين.
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