الاحتلال يستولي على 154 دونما من أراضي ديراستيا وحارس بمحافظة سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN/استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على نحو 154 دونما من أراضي ديراستيا وحارس، بمحافظة سلفيت.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي السلمان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 154 دونما و127 مترا مربعا من أراضي بلدة ديراستيا في المنطقة المسماة "الشفطان"، ومن أراضي قرية حارس في المنطقة المسماة "البريج"، إلى الغرب من مستعمرة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين.