سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وأعرب معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تهانيه بمناسبة تعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد. (النهاية)
ا ف ح
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