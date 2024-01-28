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سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

1/28/2024 3:05:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وأعرب معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تهانيه بمناسبة تعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد. (النهاية)

ا ف ح



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