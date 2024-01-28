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مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة غدا لأداء نائب الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية

1/28/2024 3:05:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير)
الكويت - 28 - 1 (كونا) -- يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم غد الاثنين لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية بناء على طلب مقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن يستهل المجلس أعمال جلسته بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند (أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة 91 من الدستور).
يليه على جدول الأعمال بند أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقا لأحكام المادة 63 من الدستور.
وجاء في الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة لحضور الجلسة أنه بناء على طلب مقدم من الحكومة مشيرا إلى كتاب سمو رئيس مجلس الوزراء وتأتي الدعوة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتقضي المادة سالفة الذكر بأن "يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بـ48 ساعة على الأقل مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.".
وكان صدر يوم الأربعاء الماضي أمر أميري بتعيين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن البلاد.
وفي هذا الشأن نصت المادة (63) من الدستور على التالي "يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة وأن أكون مخلصا للأمير وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير".
وقد بعث سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة ببرقية تهنئة إلى سمو أمير البلاد دعا فيها الله تعالى أن يكون على قدر الثقة السامية وأن يمده سبحانه بعونه وأن يوفقه لخدمة البلاد وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما صدر بتاريخ 17 يناير الحالي المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا.
وتنص المادة (91) من الدستور على التالي "قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
يذكر أن سمو أمير البلاد استقبل في قصر بيان بتاريخ 17 يناير الحالي سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
ووجه سمو أمير البلاد في كلمة سامية حينها الحكومة إلى مباشرة الواجبات والمسؤوليات الوطنية والعمل فكرا بفكر ويدا بيد لمرحلة جديدة عنوانها (الإصلاح والتطوير) وركائزها (العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة) وإطارها (الواجبات والحقوق الوطنية).
أما سمو رئيس مجلس الوزراء فقد عبر في كلمة له حينها عن الاعتزاز والعرفان على تفضل سمو الأمير بهذه الثقة الغالية مؤكدا أن الحكومة ستعمل جاهدة لتكون أهلا لها لاسيما في هذه المرحلة "الفاصلة بالغة الدقة" من تاريخ الكويت فيما تنطوي عليها من تحديات واستحقاقات. (النهاية)

ع ع / ن ش / ن و ف




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