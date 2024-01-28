الخس.. كنز من الفوائد لمرضى السكري



يعتبر الخس من الخضروات التي لها فوائد لاتحصى خاصة لمرضى السكري حيث ينظم مستوى السكر في الدم ويمنع ارتفاعه، كما يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، ويساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.



ووفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو" فإن عدداً من الدراسات الطبية تشير إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس بحسب سكاي نيوز:

-تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

-الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

-الخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

-الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

-يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.

-تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

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