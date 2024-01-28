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الخس.. كنز من الفوائد لمرضى السكري

1/28/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يعتبر الخس من الخضروات التي لها فوائد لاتحصى خاصة لمرضى السكري حيث ينظم مستوى السكر في الدم ويمنع ارتفاعه، كما يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، ويساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.


ووفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو" فإن عدداً من الدراسات الطبية تشير إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس بحسب سكاي نيوز:

-تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

-الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

-الخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

-الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

-يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.

-تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

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