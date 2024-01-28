راشد بن حميد يلتقي عددا من رؤساء بعثات الدول المشاركة في ألعاب غرب آسيا البارالمبية

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رؤساء بعثات الدول المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي تستضيفها إمارة الشارقة حتى الثالث من شهر فبراير المقبل.

ورحب الشيح راشد بن حميد خلال اللقاء بضيوف الشرف من المملكة العربية السعودية والبحرين ممثلين في الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز

بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية وسعادة عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفهد القباع مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن المحافل الخاصة بالألعاب البارالمبية دائما ما تشهد تنافساً كبيراً ومستويات فريدة من نوعها تتجلى فيها عزيمة الأبطال وإصرارهم على مواصلة العطاء، وقبول التحدي في ميادين المنافسة الرياضية مع أقرانهم الرياضيين من مختلف الدول المشاركة الذين وثقوا في قدراتهم وتفوقوا على أنفسهم وأثبتوا أن تحقيق النجاح والتميز أقوى من كل الظروف والتحديات التي تواجههم.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم والرعاية الكريمة التي تلقاها هذه الفئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إذ تقام فعاليات هذه الدورة في إمارة الشارقة للمرة الثانية، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام بالرياضيين البارالمبيين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية؛ بناءً على ما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة تستوعب جميع الفعاليات الرياضية على تعدد أنواعها.

وعلى هامش حضوره جانباً من منافسات النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بمشاركة 513 رياضيا من 11 دولة؛ استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع عدد من ضيوف ورؤساء بعثات الدول أبرز الموضوعات والمستجدات على الساحة الرياضية بوجه عام، بما في ذلك الجانب الخاص بالرياضة البارالمبية باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الحركة الرياضية العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عام 2024 هو الأهم في أجندة جميع الرياضيين بصفة عامة لاسيما وأنه يشهد إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام الجاري.

وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، الشارقة 2024، بمناسبة الانطلاقة الناجحة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يؤكد ثقة المؤسسات والمنظمات الرياضية القارية والدولية في كفاءة وجودة تنظيم الفعاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن خالص أمنياته بتقديم نسخة استثنائية ومميزة من جميع الرياضيين المشاركين.

وأقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مأدبة غداء على شرف ضيوف الدولة ورؤساء البعثات بدورة ألعاب غرب آسيا البارلمبية الرابعة 2024 ورحب باللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارلمبية الرابعة 2024، ورؤساء البعثات من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن.





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