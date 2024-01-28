الزمالك يحسم لقب كأس دبي للتحدي بهاتريك في شباك الأهلي السعودي

توّج الزمالك المصري بطلاً لكأس دبي للتحدي 2024، بعدما تغلب على الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، مساء اليوم، على إستاد آل مكتوم بنادي النصر، وسجل هاتريك الزمالك شيكابالا ويوسف محمد وعمار ياسر، فيما حصل الرجاء المغربي على المركز الثالث بفوزه على ووهان ثري تاونز الصيني بهدف دون رد.

أقيمت «كأس دبي للتحدي 2024» تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال.

وجاء النهائي مثيراً وحافلاً بالندية منذ البداية، وتبادل الفريقان الهجمات السريعة، التي بدأها الزمالك بقيادة شيكابالا، ثم انتزع الأهلي الأفضلية الهجومية بفضل نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وهدد مرمى محمد عواد ببعض المحاولات الخطرة التي رد عليها الزمالك بهجمة مرتدة قادها المهاجم البنيني سامسون أكينيولا لكنها انتهت بتسديدة خارج المرمى، قبل أن ينجح شيكابالا في هز شباك الأهلي بهدف جميل في الدقيقة 31، وبذل الفريق السعودي جهوداً إضافية لمعادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع الزمالك المتماسك.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ الزمالك الأهلي بهدف ثان في الدقيقة 47 حمل توقيع يوسف محمد الذي توغل وسط الدفاع ونجح في الانفراد بالمرمى وأسكن الكرة الشباك بسهولة، وفي الوقت الذي كان فيه الأهلي يبحث عن تقليل الفارق تعرض لاعبه علي حسن مجرشي للطرد في الدقيقة 56 بسبب الاعتداء بالضرب على اللاعب نبيل عماد، ما سهل مهمة الزمالك في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق عمار ياسر في الدقيقة 87 وحسم اللقب بجدارة.

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